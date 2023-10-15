В ночь на 15 октября в Запорожье прозвучала серия взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

Отметим, что с 1:57 в области объявлена воздушная тревога. В воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистических ракет.

Ситуация в Запорожской области

Недавно сообщалось, что украинские войска немного продвинулись в западной части Запорожской области. Генштаб сообщил, что украинские войска улучшили свои тактические позиции к западу от Роботиного.

А после этого подразделениям 128-й горно-штурмовой бригады с помощью танков удалось выбить россиян с передовых позиций недалеко от Копанов Запорожской области.

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