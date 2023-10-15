ua en ru
Вс, 15 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Запорожье прозвучала серия взрывов

Воскресенье 15 октября 2023 02:19
UA EN RU
В Запорожье прозвучала серия взрывов Фото: в Запорожье раздались взрывы (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В ночь на 15 октября в Запорожье прозвучала серия взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

Отметим, что с 1:57 в области объявлена воздушная тревога. В воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистических ракет.

Ситуация в Запорожской области

Недавно сообщалось, что украинские войска немного продвинулись в западной части Запорожской области. Генштаб сообщил, что украинские войска улучшили свои тактические позиции к западу от Роботиного.

А после этого подразделениям 128-й горно-штурмовой бригады с помощью танков удалось выбить россиян с передовых позиций недалеко от Копанов Запорожской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожье Взрыв
NEWS
Не первая попытка. Эксперт объяснил цель очередного наступления РФ на Купянск
Не первая попытка. Эксперт объяснил цель очередного наступления РФ на Купянск
DAILY
Что происходит в Израиле и как на войну могут повлиять страны Ближнего Востока
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Что происходит в Израиле и как на войну могут повлиять страны Ближнего Востока