ЗСУ вибили росіян з передових позицій біля Копанів в Запорізькій області, - Федоров

Військові збройних сил України вибили росіян з передових позицій біля Копанів в Запорізькій області.

Про це розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал .

За даними Федорова, підрозділам 128-ї гірсько-штурмової бригади за допомогою танків вдалося вибити росіян з передових позицій неподалік Копанів Запорізької області.

"Ціна кожного звільненого метра нашої землі - надвелика!", - наголосив міський голова.

Фото: розташування села Копані (deepstatemap)

Нагадаємо, ми повідомляли, що українські війська трохи просунулися у західній частині Запорізької області. Генштаб повідомив, що українські війська покращили свої тактичні позиції на захід від Роботино.

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