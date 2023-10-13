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ЗСУ вибили росіян з передових позицій біля Копанів в Запорізькій області, - Федоров

Запорізька область, П'ятниця 13 жовтня 2023 21:59
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ЗСУ вибили росіян з передових позицій біля Копанів в Запорізькій області, - Федоров Фото: ЗСУ вибили росіян з передових позицій біля Копанів в Запорізькій області (facebook.com easternforce)
Автор: Каріна Левицька

Військові збройних сил України вибили росіян з передових позицій біля Копанів в Запорізькій області.

Про це розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

За даними Федорова, підрозділам 128-ї гірсько-штурмової бригади за допомогою танків вдалося вибити росіян з передових позицій неподалік Копанів Запорізької області.

"Ціна кожного звільненого метра нашої землі - надвелика!", - наголосив міський голова.

ЗСУ вибили росіян з передових позицій біля Копанів в Запорізькій області, - Федоров

Фото: розташування села Копані (deepstatemap)

Нагадаємо, ми повідомляли, що українські війська трохи просунулися у західній частині Запорізької області. Генштаб повідомив, що українські війська покращили свої тактичні позиції на захід від Роботино.

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