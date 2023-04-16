В Запорожье прозвучала серия громких взрывов

В Запорожье сегодня ночью, 16 апреля, прозвучала серия громких взрывов, в регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

О причинах и последствиях взрывов официальной информации пока не сообщалось. В Запорожской ОВА призвали не распространять фото- и видеоматериалы, которые бы могли помогать врагу. "Сохраняйте информационную тишину! Не распространяйте фото- и видеоматериалы - не помогайте врагу корректировать огонь. Чрезмерное информационное внимание вредит Силам обороны Украины", - говорится в сообщении Запорожской ОВА.