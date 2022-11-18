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В Запорожье прозвучала серия громких взрывов

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Запорожье, Пятница 18 ноября 2022 22:46
В Запорожье прозвучала серия громких взрывов Фото: в Запорожье прозвучала серия громких взрывов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Запорожье сегодня вечером, 18 ноября, прозвучала серия громких взрывов. В областном центре объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

Очевидцы сообщают о том, что слышали по меньшей мере пять громких взрывов. Жителей города просят до окончания воздушной тревоги не покидать укрытия.

Обновлено (22:56)

По данным главы Запорожской ОВА Александра Старуха, оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью. Поврежден объект промышленной инфраструктуры. На месте удара уже работают спасатели.

Напомним, 17 ноября ночью россияне нанесли ракетный удар по Вольнянску Запорожской области. В результате попадания трех ракет разрушены гражданские сооружения, в том числе - был разрушен двухэтажный жилой дом.

Добавим, сегодня, 18 ноября, россияне также терроризировали мирное население Запорожской области. Враг ударил с С-300 по селу Заречное.

Также ранее сообщалось, этой ночью российские оккупанты выпустили по кварталам Никополя более 40 снарядов. Ракеты прилетели в солнечную подстанцию и гаражный кооператив.

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