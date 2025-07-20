У Запоріжжі прогриміли вибухи на тлі загрози балістики

Атака дронів на Харків

У ніч на 15 липня РФ вдарила по Харкову дронами "Шахед". У місті прогриміли десятки вибухів. У підсумку, три людини постраждали внаслідок вибухів.

11 липня через атаку постраждала щонайменше одна людина.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.