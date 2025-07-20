В Запорожье прогремели взрывы на фоне угрозы баллистики

Атака дронов на Харьков

В ночь на 15 июля РФ ударила по Харькову дронами "Шахед". В городе прогремели десятки взрывов. В итоге, три человека пострадали в результате взрывов.

11 июля из-за атаки пострадал как минимум один человек.

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