У Запоріжжі посилять перевірки документів: хто буде під посиленою увагою

Яка ситуація на Запорізькому напрямку

Нагадаємо, влітку 2023 року українській війська провели контрнаступ у Запорізькій області. Було звільнено понад десяток населених пунктів, але мети не вдалося досягти та прорвати російську оборону.

Речник Таврійського напрямку повідомляв, що на цій ділянці фронту панує відносне затишшя. Також він спростував інформацію про нібито плани росіян наступати на Запорізькому напрямку та загрозу для Запоріжжя.

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