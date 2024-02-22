В Запорожье усилят проверки документов: кто будет под усиленным вниманием

"Основная цель - выявить диверсионно-разведывательные группы, действующие на территории Запорожской области", - отметил председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

По его словам, данные действия будут направлены в поддержку правоохранительных органов, ведь контингент населения города меняется каждый день.

"Приблизительно 200 тысяч переселенцев находятся на территории города Запорожья. Так что точно будет проработан механизм сделать идентификацию, кто проживает в каких домах, в каких квартирах. И это делается сугубо через призму контрдиверсионных действий и для помощи нашим силовым структурам", - подытожил он.