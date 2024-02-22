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В Запорожье усилят проверки документов: кто будет под усиленным вниманием

Фото: в Запорожье усилят проверки документов (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В Запорожье будут усилены меры безопасности, включая проверки документов местных жителей. Особое внимание будет уделено переселенцам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание inform.zp.ua.

"Основная цель - выявить диверсионно-разведывательные группы, действующие на территории Запорожской области", - отметил председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

По его словам, данные действия будут направлены в поддержку правоохранительных органов, ведь контингент населения города меняется каждый день.

"Приблизительно 200 тысяч переселенцев находятся на территории города Запорожья. Так что точно будет проработан механизм сделать идентификацию, кто проживает в каких домах, в каких квартирах. И это делается сугубо через призму контрдиверсионных действий и для помощи нашим силовым структурам", - подытожил он.

Какая ситуация в Запорожском направлении

Напомним, летом 2023 года украинские войска провели контрнаступление в Запорожской области. Было уволено более десятка населенных пунктов, но цели не удалось достичь и прорвать российскую оборону.

Спикер Таврического направления сообщал, что на этом участке фронта царит относительное затишье. Также он опроверг информацию о якобы планах россиян наступать на Запорожском направлении и угрозу для Запорожья.

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Запорожье