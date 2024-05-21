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В Запоріжжі поліція перевірятиме громадський транспорт: в чому справа

Вівторок 21 травня 2024 13:52
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В Запоріжжі поліція перевірятиме громадський транспорт: в чому справа Фото: в Запоріжжі поліція перевірятиме громадський транспорт (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Запоріжжі, від сьогодні, 21 травня, поліція перевірятиме громадський транспорт на кінцевих зупинках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Запорізької міської ради.

Як пояснили в міськраді, відповідне рішення необхідне для:

  • належного контролю за організацією пасажирських перевезень;
  • попередження аварійності на лініях автобусних маршрутів;
  • поліпшення надання якісних послуг з перевезення пасажирів.

"З 21 травня управління з питань транспортного забезпечення та зв’язку Запорізької міської ради спільно з Управлінням патрульної поліції планують перевірки транспортних засобів, що залучені до обслуговування на міських автобусних маршрутах на кінцевих зупинках міського пасажирського транспорту", - додає міськрада.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Київській області від початку року розгорнули додаткові блокпости.

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