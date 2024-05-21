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В Запорожье полиция будет проверять общественный транспорт: в чем дело

Вторник 21 мая 2024 13:52
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В Запорожье полиция будет проверять общественный транспорт: в чем дело Фото: в Запорожье полиция будет проверять общественный транспорт (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Запорожье, с сегодняшнего дня, 21 мая, полиция будет проверять общественный транспорт на конечных остановках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Запорожского городского совета.

Как пояснили в горсовете, соответствующее решение необходимо для:

  • надлежащего контроля за организацией пассажирских перевозок;
  • предупреждения аварийности на линиях автобусных маршрутов;
  • улучшения предоставления качественных услуг по перевозке пассажиров.

"С 21 мая управление по вопросам транспортного обеспечения и связи Запорожского городского совета совместно с Управлением патрульной полиции планируют проверки транспортных средств, привлеченных к обслуживанию на городских автобусных маршрутах на конечных остановках городского пассажирского транспорта", - добавляет горсовет.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Киевской области с начала года развернули дополнительные блокпосты.

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