В Запорожье полиция будет проверять общественный транспорт: в чем дело

В Запорожье, с сегодняшнего дня, 21 мая, полиция будет проверять общественный транспорт на конечных остановках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Запорожского городского совета.

"С 21 мая управление по вопросам транспортного обеспечения и связи Запорожского городского совета совместно с Управлением патрульной полиции планируют проверки транспортных средств, привлеченных к обслуживанию на городских автобусных маршрутах на конечных остановках городского пассажирского транспорта", - добавляет горсовет.

Как пояснили в горсовете, соответствующее решение необходимо для:

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Киевской области с начала года развернули дополнительные блокпосты.

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