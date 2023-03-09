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В Запорожье после обстрелов проблемы со светом, энергетики уже работают

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Запорожье, Четверг 09 марта 2023 22:49
В Запорожье после обстрелов проблемы со светом, энергетики уже работают Фото: из-за обстрелов РФ в Запорожье начались проблемы со светом (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 9 марта, после российских ракетных атак в Запорожье зафиксированы проблемы с электроэнергией, однако электричества уже приступили к восстановительным работам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Запорожьеоблэнерго".

"В результате очередной ракетной атаки оккупантов на Запорожье было нарушено энергопитание части потребителей в областном центре", - говорится в заявлении.

По данным представителей компании, сейчас энергетики работают над возобновлением энергоснабжения. Они также сообщили, что по Запорожье уже заживалось около трети обесточенных абонентов.

Напомним, ракетная атака россиян утром 9 марта привела к экстренным отключениям света в Киеве, однако в настоящее время электроснабжение в столице возобновлено.

Кроме того, для восстановительных работ свет выключат в Одесском районе до 7 ветки 10 марта.

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