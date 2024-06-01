У Запоріжжі після нічної атаки перекрили рух Дніпровською ГЕС: деталі

У Запоріжжі через нічні атаки тимчасово перекрили рух через Дніпровську ГЕС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Патрульної поліції Запорізької області.
Наразі обʼїзд здійснюється через Арковий міст о. Хортиця (вул. Сергія Тюленіна — вул. Січі — вул. Таганська), а також, через Нові мости та Хортицький район.
Патрульна поліція закликала враховувати цю інформацію під час планування свого маршруту та слідкувати за оновленням інформації щодо відновлення руху.
Близько третьої години ночі, 1 червня, ворог атакував Запоріжжя. У місті було чутно вибухи. За інформацією Міністра енергетики України Германа Галущенко ворог атакував енергооб'єкти.
Голова Запорізької ОВА Іван Федоров також підтвердив російські атаки та влучання в енергооб'єкт.
"Вночі росіяни масовано атакували Запоріжжя. Поцілили в один із обʼєктів енергетичної інфраструктури. Є руйнування. Пошкоджені і понад 20 житлових будинків та закладів соціальної сфери", - написав Федоров у своєму Telegram.
Нагадаємо, 30 березня у Запоріжжі змінили організацію дорожнього руху Вантовим мостом. Там дозволили двосторонній рух. Як зазначив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, все задля того, аби розвантажити греблю ДніпроГЕС.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що внаслідок ракетної атаки Росії у Кіровоградській області вражено об'єкт енергетичної інфраструктури.