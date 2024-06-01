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У Запоріжжі після нічної атаки перекрили рух Дніпровською ГЕС: деталі

Фото: ДніпроГЕС з висоти пташиного польоту (uhe.gov.ua)
Автор: Едуард Ткач

У Запоріжжі через нічні атаки тимчасово перекрили рух через Дніпровську ГЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Патрульної поліції Запорізької області.

Наразі обʼїзд здійснюється через Арковий міст о. Хортиця (вул. Сергія Тюленіна — вул. Січі — вул. Таганська), а також, через Нові мости та Хортицький район.

Патрульна поліція закликала враховувати цю інформацію під час планування свого маршруту та слідкувати за оновленням інформації щодо відновлення руху.

Що відбулось?

Близько третьої години ночі, 1 червня, ворог атакував Запоріжжя. У місті було чутно вибухи. За інформацією Міністра енергетики України Германа Галущенко ворог атакував енергооб'єкти.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров також підтвердив російські атаки та влучання в енергооб'єкт.

"Вночі росіяни масовано атакували Запоріжжя. Поцілили в один із обʼєктів енергетичної інфраструктури. Є руйнування. Пошкоджені і понад 20 житлових будинків та закладів соціальної сфери", - написав Федоров у своєму Telegram.

Нагадаємо, 30 березня у Запоріжжі змінили організацію дорожнього руху Вантовим мостом. Там дозволили двосторонній рух. Як зазначив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, все задля того, аби розвантажити греблю ДніпроГЕС.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що внаслідок ракетної атаки Росії у Кіровоградській області вражено об'єкт енергетичної інфраструктури.

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