У Запоріжжі підліток влаштував стрілянину у дворі будинку, поранивши себе
Вдень вівторка, 27 січня, у Запоріжжі сталась стрілянина. Попередньо, підліток здійснив декілька пострілів у дворі будинку та поранив себе.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Запорізької області.
Що передувало
Сьогодні у ЗМІ поширилось відео зі стріляниною на вулицях Запоріжжя. Повідомлялось також і про поранених та те, що стрілок стріляв у себе.
Що кажуть у поліції
За попередньою інформацією, інцидент стався на подвір’ї багатоквартирного будинку. Підліток 2010 року народження з вогнепальної зброї здійснив кілька пострілів у повітря.
Після цього він упав і з власної необережності отримав поранення внаслідок ще одного пострілу.
Хлопця госпіталізували, йому надається необхідна медична допомога.
На місці події працюють поліцейські, які з’ясовують усі обставини інциденту, зокрема походження зброї. Також вирішується питання щодо правової кваліфікації події та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Напад у школі Києва
Нещодавно стало відомо про інцидент в одній зі столичних шкіл, де учень із ножем напав на вчительку та свого однокласника.
Як повідомила у коментарі РБК-Україна речниця Нацполіції Києва Юлія Гірдвіліс, унаслідок нападу постраждали педагог і школяр. Їм надають необхідну домедичну допомогу.
Пізніше РБК-Україна опублікувало ексклюзивне фото підлітка, причетного до нападу. За попередніми даними, хлопцеві 15 років, він народився у 2011 році.