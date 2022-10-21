У Запоріжжі під час тривоги пролунали вибухи

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Запорізької ОВА Олександра Старуха.

"Російські нелюди знову здійснили атаку по Запоріжжю. Попередньо, від ворожих ударів постраждали житлові будинки та інфраструктура міста. Детальна інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється", - пише Куртєв.

За словами секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва, попередньо відомо про пошкодження житлових будинків та інфраструктуру міста.

"Не чіпайте, не підходьте близько, не фотографуйте. Ці частини боєприпасів вибухонебезпечні", - додав голова ОВА.

Як відзначив Старух, внаслідок ворожої атаки на території міста можуть залишитись уламки ракет.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вночі 18 жовтня Росія атакувала Запоріжжя іранськими дронами-камікадзе "Shahed-136". Внаслідок атаки виникли пожежі на об'єктах інфраструктури. На щастя, обійшлося без жертв серед цивільних.

Тим часом сьогодні, 21 жовтня, росіяни вкотре вдарили по Харкову. Мер міста Ігор Терехов повідомив про прильоти по одному з підприємств.

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