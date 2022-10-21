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В Запорожье во время тревоги раздались взрывы

Фото: в Запорожье во время тревоги раздались взрывы (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные атаковали Запорожье ракетами. Жителей города призывают находиться в укрытиях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Запорожской ОВА Александра Старуха.

"Внимание! Враг атакует ракетами областной центр. Находитесь в укрытиях. Соблюдайте правила безопасности", - пишет Старух.

Пока никакие подробности ракетных обстрелов не разглашаются.

Обновлено 08:51

Как отметил Старух, в результате вражеской атаки на территории города могут остаться обломки ракет.

"Не трогайте, не подходите близко, не фотографируйте. Эти части боеприпасов взрывоопасны", - добавил глава ОВА.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что ночью 18 октября Россия атаковала Запорожье иранскими дронами-камикадзе "Shahed-136". В результате атаки возникли пожары на объектах инфраструктуры. К счастью, обошлось без жертв среди гражданских.

Между тем сегодня, 21 октября, россияне в очередной раз ударили по Харькову. Мэр города Игорь Терехов сообщил о прилетах по одному из предприятий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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