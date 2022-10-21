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У Запоріжжі під час тривоги пролунали вибухи

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П'ятниця 21 жовтня 2022 08:49
У Запоріжжі під час тривоги пролунали вибухи Фото: у Запоріжжі під час тривоги пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові атакували Запоріжжя ракетами. Містян закликають перебувати в укриттях.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Запорізької ОВА Олександра Старуха.

"Увага! Ворог атакує ракетами обласний центр. Перебувайте в укриттях. Дотримуйтесь правил безпеки", - пише Старух.

Наразі жодні подробиці ракетного обстрілу не розголошуються.

Оновлено 08:51

Як відзначив Старух, внаслідок ворожої атаки на території міста можуть залишитись уламки ракет.

"Не чіпайте, не підходьте близько, не фотографуйте. Ці частини боєприпасів вибухонебезпечні", - додав голова ОВА.

Оновлено 08:58

За словами секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва, попередньо відомо про пошкодження житлових будинків та інфраструктуру міста.

Інформація щодо ступеня руйнувань й постраждалих уточнюється.

"Російські нелюди знову здійснили атаку по Запоріжжю. Попередньо, від ворожих ударів постраждали житлові будинки та інфраструктура міста. Детальна інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється", - пише Куртєв.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вночі 18 жовтня Росія атакувала Запоріжжя іранськими дронами-камікадзе "Shahed-136". Внаслідок атаки виникли пожежі на об'єктах інфраструктури. На щастя, обійшлося без жертв серед цивільних.

Тим часом сьогодні, 21 жовтня, росіяни вкотре вдарили по Харкову. Мер міста Ігор Терехов повідомив про прильоти по одному з підприємств.

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