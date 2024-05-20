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В Запорожской области во время тушения пожара оккупанты атаковали спасателей с дрона

Понедельник 20 мая 2024 10:26
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В Запорожской области во время тушения пожара оккупанты атаковали спасателей с дрона Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Запорожской области во время тушения пожара российские оккупанты атаковали спасателей с дрона. В результате этого получил ранения один из спасателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГСЧС Украины в Telegram.

"Враг сбросил боеприпас с дрона на спасателей. Произошло это вчера в селе Новоандреевка Запорожской области", - говорится в сообщении.

Спасатели именно в это время тушили пожар в доме после обстрела.

"Тогда враг совершил повторную, коварную атаку - сбросил боеприпас с дрона. В результате один спасатель получил незначительные ранения", - говорится в сообщении.

Атаки на Украину

В ночь на 20 мая, оккупанты из России снова жестоко обстреляли Украину. В течение ночи враг нанес удары из различных видов вооружения по мирным городам и селам нашей страны. В частности, враг осуществил пуск баллистической ракеты "Искандер-М" на Харьковскую область.

Кроме того, было зафиксировано 29 вражеских беспилотников типа "Шахед". Большинство дронов были сбиты украинскими ПВО.

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