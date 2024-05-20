В Запорожской области во время тушения пожара оккупанты атаковали спасателей с дрона

В Запорожской области во время тушения пожара российские оккупанты атаковали спасателей с дрона. В результате этого получил ранения один из спасателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГСЧС Украины в Telegram.

"Враг сбросил боеприпас с дрона на спасателей. Произошло это вчера в селе Новоандреевка Запорожской области", - говорится в сообщении. Спасатели именно в это время тушили пожар в доме после обстрела. "Тогда враг совершил повторную, коварную атаку - сбросил боеприпас с дрона. В результате один спасатель получил незначительные ранения", - говорится в сообщении.