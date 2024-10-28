У Запоріжжі оголосили про початок опалювального сезону: названі дати
Фото: у Запоріжжі влада забезпечує підготовку до опалювального сезону (GettyImages)
У Запоріжжі готуються до початку опалювального сезону. Очікується, що тепло подаватимуть із 31 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram секретаря Запорізької міськради Регіни Харченко.
За її словами, зараз готується рішення виконкому. Після цього комунальники приступлять до підключення обладнання.
"До 4 листопада плануємо запустити теплопостачання для всіх будинків і об'єктів інфраструктури міста", - додала вона.
Нагадаємо, що в Черкасах підключили опалення в ряді медичних і освітніх установ. Проте багатоквартирні будинки досі не отримали тепло.
Крім того, жителі Сум залишилися без опалення. Котельні зупинилися через відсутність світла в місті.