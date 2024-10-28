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У Запоріжжі оголосили про початок опалювального сезону: названі дати

Запоріжжя, Понеділок 28 жовтня 2024 18:03
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У Запоріжжі оголосили про початок опалювального сезону: названі дати Фото: у Запоріжжі влада забезпечує підготовку до опалювального сезону (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

У Запоріжжі готуються до початку опалювального сезону. Очікується, що тепло подаватимуть із 31 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram секретаря Запорізької міськради Регіни Харченко.

За її словами, зараз готується рішення виконкому. Після цього комунальники приступлять до підключення обладнання.

"До 4 листопада плануємо запустити теплопостачання для всіх будинків і об'єктів інфраструктури міста", - додала вона.

Нагадаємо, що в Черкасах підключили опалення в ряді медичних і освітніх установ. Проте багатоквартирні будинки досі не отримали тепло.

Крім того, жителі Сум залишилися без опалення. Котельні зупинилися через відсутність світла в місті.

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Запоріжжя Опалювальный сезон
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