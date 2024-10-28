У Запоріжжі оголосили про початок опалювального сезону: названі дати

У Запоріжжі готуються до початку опалювального сезону. Очікується, що тепло подаватимуть із 31 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram секретаря Запорізької міськради Регіни Харченко.

За її словами, зараз готується рішення виконкому. Після цього комунальники приступлять до підключення обладнання.

"До 4 листопада плануємо запустити теплопостачання для всіх будинків і об'єктів інфраструктури міста", - додала вона.