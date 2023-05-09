У Запоріжжі нейтралізували агентурну мережу ФСБ

За даними прес-служби, одним із учасників групи був колишній військовий, а іншим - особистий водій місцевого високопосадовця-чиновника.

"Зловмисники займались підготовкою терактів проти командного складу Сил оборони та співробітників СБУ, які дислокуються на території регіону", - повідомили в СБУ.

Для цього російська агентура збирала "погодинну" інформацію про місця тимчасового базування та маршрути переміщення українських захисників. Отримані відомості передавали до ФСБ через закритий чат у Телеграмі. За координатами ворожих агентів окупанти хотіли здійснити прицільні удари ракетами, розповіли в прес-службі.

Крім того, загарбники розглядали варіант фізичної ліквідації українських захисників через приведення в дію вибухівки. Для підготовки терактів російські агенти отримали від своїх кураторів з ФСБ 4 тисячі доларів авансу.

"Однак контррозвідники СБУ спрацювали на випередження - своєчасно викрили зловмисників і затримали", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, керівником агентурної групи був мешканець Запоріжжя, колишній військовий. Після початку повномасштабного вторгнення він звернувся до свого брата, який проживає в Санкт-Петербурзі, з проханням організувати йому контакт з російською спецслужбою.

Невдовзі у приватній переписці на нього вийшов кадровий співробітник ФСБ, який поставив йому завдання розвідувально-підривної діяльності проти України. Для їх виконання зрадник залучив свого знайомого, який працював водієм в очільника однієї з районних адміністрацій Запоріжжя. За вказівкою ФСБ водій в темну використовував посадовця, здійснюючи приховані аудіозаписи його телефонних розмов в автомобілі. Крім того, зрадники наводил" ворожі повітряні удари на мости та залізничні переїзди, розповіли в СБУ.

Обом затриманим повідомлено про підозру за двома статтями ККУ. Їм обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.