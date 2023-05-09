В Запорожье нейтрализовали агентурную сеть ФСБ

По данным пресс-службы, одним из участников группы был бывший военный, а другим - личный водитель местного высокопоставленного чиновника.

"Злоумышленники занимались подготовкой терактов против командного состава Сил обороны и сотрудников СБУ, дислоцирующихся на территории региона", - сообщили в СБУ.

Для этого российская агентура собирала "почасовую" информацию о местах временного базирования и маршрутах перемещения украинских защитников. Полученные сведения передавали ФСБ через закрытый чат в Телеграмме. По координатам вражеских агентов оккупанты хотели совершить прицельные удары ракетами, рассказали в пресс-службе.

Кроме того, захватчики рассматривали вариант физической ликвидации украинских защитников с помощью приведения в действие взрывчатки. Для подготовки терактов российские агенты получили от своих кураторов из ФСБ 4 тысячи долларов аванса.

"Однако контрразведчики СБУ сработали на опережение - своевременно раскрыли злоумышленников и задержали", - говорится в сообщении.

По данным следствия, руководителем агентурной группы был житель Запорожья, бывший военный. После начала полномасштабного вторжения он обратился к своему брату, проживающему в Санкт-Петербурге, с просьбой организовать ему контакт с российской спецслужбой.

Вскоре в частной переписке на него вышел кадровый сотрудник ФСБ, который поставил ему задачу разведывательно-подрывной деятельности против Украины. Для их выполнения предатель привлек своего знакомого, работавшего водителем в руководителя одной из районных администраций Запорожья. По указанию ФСБ водитель в темную использовал чиновника, совершая скрытые аудиозаписи его телефонных разговоров в автомобиле. Кроме того, предатели наводили вражеские воздушные удары по мостам и железнодорожным переездам, рассказали в СБУ.

Оба задержанных сообщены о подозрении по двум статьям УКУ. Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.