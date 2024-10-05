В Запорожье неизвестные запускали фейерверки посреди спального района
В спальном районе Запорожья неизвестные запускали фейерверки. В настоящее время полиция разыскивает всех виновников и обстоятельства правонарушения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полиции Запорожской области.
Сегодня около 20:10 в дежурную часть поступило сообщение от неравнодушных граждан о том, что в Днепровском районе города кто-то запускает фейерверки. На место немедленно был отправлен наряд полиции.
Предварительно стражи порядка установили, что к правонарушению причастна компания молодежи, которая якобы праздновала день рождения одного из участников. В момент прибытия стражей порядка на месте оставалась лишь часть этой компании.
Полиция квалифицировала событие по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины как хулиганство.
Правоохранители устанавливают всех виновников происшествия, чтобы привлечь к ответственности в соответствии с действующим законодательством.
Напомним, что из-за военных действий Российской Федерации в Украине действует запрет на запуск фейерверков и салютов.
За ее нарушение гражданам могут угрожать финансовые санкции (штрафы), а в некоторых случаях - даже уголовная ответственность. Подробнее об этом, можно узнать в материале РБК-Украина.
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