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В Запорожье неизвестные запускали фейерверки посреди спального района

Запорожье, Суббота 05 октября 2024 22:52
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В Запорожье неизвестные запускали фейерверки посреди спального района Фото: в Запорожье неизвестные запускали фейерверки (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В спальном районе Запорожья неизвестные запускали фейерверки. В настоящее время полиция разыскивает всех виновников и обстоятельства правонарушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полиции Запорожской области.

Сегодня около 20:10 в дежурную часть поступило сообщение от неравнодушных граждан о том, что в Днепровском районе города кто-то запускает фейерверки. На место немедленно был отправлен наряд полиции.

Предварительно стражи порядка установили, что к правонарушению причастна компания молодежи, которая якобы праздновала день рождения одного из участников. В момент прибытия стражей порядка на месте оставалась лишь часть этой компании.

Полиция квалифицировала событие по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины как хулиганство.

Правоохранители устанавливают всех виновников происшествия, чтобы привлечь к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, что из-за военных действий Российской Федерации в Украине действует запрет на запуск фейерверков и салютов.

За ее нарушение гражданам могут угрожать финансовые санкции (штрафы), а в некоторых случаях - даже уголовная ответственность. Подробнее об этом, можно узнать в материале РБК-Украина.

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