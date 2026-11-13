У Запоріжжі можуть тимчасово перекрити рух мостами та греблею ДніпроГЕС

В обласній військовій адміністрації розуміють, що перекриття створюють незручності для водіїв та пасажирів, проте наголошують, що безпека людей є головним пріоритетом.

Водіїв просять заздалегідь планувати свої поїздки з урахуванням можливих обмежень та не створювати скупчень транспорту біля мостів.

У разі перекриття руху необхідно обирати об'їзні шляхи та суворо дотримуватися вказівок поліцейських.

"Під час повітряної тривоги не залишайтеся поблизу мостів та інших небезпечних об’єктів. Зупиніть автомобіль у безпечному місці та пройдіть до найближчого укриття", - наголосив Михайло Семікін.