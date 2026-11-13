UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Мирні переговори Олешки Графіки відключення світла Війна в Україні

У Запоріжжі можуть тимчасово перекрити рух мостами та греблею ДніпроГЕС

18:45 13.11.2026 Пт
1 хв
aimg Сергій Козачук
Фото: ДніпроГЕС (uhe.gov.ua)

У Запоріжжі з міркувань безпеки можливі тимчасові перекриття руху мостами та греблею ДніпроГЕС.

Про це заявив тимчасовий виконувач обов'язків голови Запорізької ОВА Михайло Семікін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

В обласній військовій адміністрації розуміють, що перекриття створюють незручності для водіїв та пасажирів, проте наголошують, що безпека людей є головним пріоритетом.

Водіїв просять заздалегідь планувати свої поїздки з урахуванням можливих обмежень та не створювати скупчень транспорту біля мостів.

У разі перекриття руху необхідно обирати об'їзні шляхи та суворо дотримуватися вказівок поліцейських.

"Під час повітряної тривоги не залишайтеся поблизу мостів та інших небезпечних об’єктів. Зупиніть автомобіль у безпечному місці та пройдіть до найближчого укриття", - наголосив Михайло Семікін.

Нагадаємо, що у Запоріжжі планували змінити організацію руху через греблю ДніпроГЕС та запровадити реверсивний рух.

За таких умов напрямок використання більшості смуг змінюватиметься залежно від завантаженості дороги та кількості автомобілів.

Також повідомлялося, що у п'ятницю, 13 листопада, російські окупанти вдарили по п’ятиповерхівці в Запоріжжі. Внаслідок тієї ворожої атаки постраждали щонайменше чотири людини, серед яких двоє дітей.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ЗапоріжжяМістВійна в Україні