В Запорожье могут временно перекрыть движение по мостам и плотине ДнепроГЭС

В Запорожье по соображениям безопасности возможны временные перекрытия движения по мостам и плотине ДнепроГЭС.
Об этом заявил временный исполняющий обязанности главы Запорожской ОВА Михаил Семикин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
В областной военной администрации понимают, что перекрытия создают неудобства для водителей и пассажиров, однако подчеркивают, что безопасность людей является главным приоритетом.
Водителей просят заранее планировать поездки с учетом возможных ограничений и не создавать скоплений транспорта возле мостов.
При перекрытии движения необходимо выбирать объездные пути и строго следовать указаниям полицейских.
"Во время воздушной тревоги не оставайтесь у мостов и других опасных объектов. Остановите автомобиль в безопасном месте и пройдите до ближайшего укрытия", - подчеркнул Михаил Семикин.
Напомним, что в Запорожье планировали изменить организацию движения через дамбу ДнепроГЭС и ввести реверсивное движение.
При таких условиях направление использования большинства полос будет изменяться в зависимости от загруженности дороги и количества автомобилей.
Также сообщалось, что в пятницу, 13 ноября, российские кафиры ударили по пятиэтажке в Запорожье. В результате той вражеской атаки пострадали по меньшей мере четыре человека, среди которых двое детей.