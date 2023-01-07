В Запоріжжі ліквідувала сина представника Кадирова, - Братчук

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал речника Одеської військової адміністрації Сергія Братчука.

"На Запоріжжі ліквідували сина представника Кадирова. 34-річний Джамбулат Заураєв вирушив на війну до України як доброволець у складі так званих TikTok-військ. Батько окупанта підтвердив загибель сина "на спецоперації", - пише Братчук.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за минулу добу наші воїни знищили ще близько 490 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає - 110 740 військових.

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