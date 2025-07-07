У Запоріжжі кількість постаждалих від атаки "Шахедів" зросла до 17, а в Харкові - до 33

Запоріжжя

За словами Федоров, четверо постраждалих були госпіталізовані.

"Одинадцятьом лікарі надали невідкладну допомогу. Ще двоє людей проходять обстеження", - додав він.

Близько 10:00 Повітряні сили попередили про загрозу атаки ударних дронів у Запоріжжі та області. Уже за 20 хвилин стало відомо про вибухи в місті.

Федоров тоді повідомив, що зафіксовано шість ударів дронів-камікадзе типу "Шахед". Зокрема оприлюднив фото й відео з місця атаки, де видно масштаби пошкоджень. Серед атакованих об’єктів - будівля одного з університетів, у якій, загорівся дах.

Громадяни, які потребують допомоги, можуть звертатися до:

міського контакт-центру: 15-80, (050) 414 15 80, (067) 656 15 80

гарячої лінії Запорізької ОВА: 0 800 503 508

Детальніше про атаку ворога на Запоріжжя - у матеріалі РБК-Україна.

Харків

"До 33 людей зросла кількість постраждалих внаслідок російських ударів БпЛА по Харкову", - пише ДСНС.

Під час другого обстрілу Харкова терористи атакували Холодногірський район міста. Під приціл потрапили житлові, адміністративні та складські будівлі, об'єкти торгівлі та автомобілі. Внаслідок атаки горіли житлові будівлі та автомобілі.

Детальніше про обстріл Харкова - у матеріалі РБК-Україна.