В Запорожье количество пострадавших от атаки "Шахедов" возросло до 17, а в Харькове - до 33

Количество пострадавших в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Запорожье возросло до 17, а в Харькове - до 33.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Запорожской областной государственной администрации Ивана Федорова.
По словам Федоров, четверо пострадавших были госпитализированы.
"Одиннадцати врачам оказали неотложную помощь. Еще два человека проходят обследование", - добавил он.
Около 10:00 Воздушные силы предупредили об угрозе атаки ударных дронов в Запорожье и области. Уже через 20 минут стало известно о взрывах в городе.
Федоров тогда сообщил, что зафиксировано шесть ударов дронов-камикадзе типа "Шахед". В частности обнародовал фото и видео с места атаки, где видны масштабы повреждений. Среди атакованных объектов - здание одного из университетов, в котором загорелась крыша.
Граждане, которые нуждаются в помощи, могут обращаться в:
Подробнее об атаке врага на Запорожье - в материале РБК-Украина.
"До 33 человек возросло количество пострадавших в результате российских ударов БпЛА по Харькову", - пишет ГСЧС.
Во время второго обстрела Харькова террористы атаковали Холодногорский район города. Под прицел попали жилые, административные и складские здания, объекты торговли и автомобили. В результате атаки горели жилые здания и автомобили.
Подробнее об обстреле Харькова - в материале РБК-Украина.
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