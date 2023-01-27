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У Запоріжжі і Херсоні пролунали вибухи

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Запоріжжя, П'ятниця 27 січня 2023 20:47
У Запоріжжі і Херсоні пролунали вибухи Фото: У Запоріжжі і Херсоні пролунали вибухи (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Сьогодні, 27 січня, у Запоріжжі та Херсоні мешканці почули кілька вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали та "Суспільне".

"Вибухи у Запоріжжі! Нарахували два. У деяких районах дуже гучно!", - йдеться у повідомленні.

У Херсоні також пролунали вибухи. Про це повідомляють місцеві мешканці.

Наразі Україною шириться повітряна тривога.

Оновлено.

Виконувач обов'язки мера Запоріжжя Анатолій Куртєв повідомив у своєму Telegram-каналі, що окупанти атакують місто.

"Ймовірні повторні обстріли. Усі знаходьтеся у безпечних місцях", - наголосив він.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 27 січня, у Херсоні пролунали звуки вибухів. Повітряну тривогу у місті та області не оголошували.

Також 25 січня, вдень у Запоріжжі мешканці почули кілька вибухів. Повітряна тривога в області наразі не оголошена.

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