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В Запорожье и Херсоне раздались взрывы

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Запорожье, Пятница 27 января 2023 20:47
В Запорожье и Херсоне раздались взрывы Фото: В Запорожье и Херсоне раздались взрывы (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Сегодня, 27 января, в Запорожье и Херсоне жители услышали несколько взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы и "Суспільне".

"Взрывы в Запорожье! Насчитали два. В некоторых районах очень громко!", - говорится в сообщении.

В Херсоне также раздались взрывы. Об этом сообщают местные жители.

В настоящее время по Украине распространяется воздушная тревога.

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Исполняющий обязанности мэра Запорожья Анатолий Куртев сообщил в своем Telegram-канале, что оккупанты атакуют город.

"Вероятны повторные обстрелы. Все находитесь в безопасных местах", - подчеркнул он.

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Куртев заявил, что россияне атаковали несколько объектов инфраструктуры. На территории одного из них возник пожар. Также он сообщил об одном пострадавшем.

Напомним, что в пятницу, 27 января, в Херсоне раздались звуки взрывов. Воздушная тревога в городе и области не объявлялась.

Также 25 января днем в Запорожье жители услышали несколько взрывов. Воздушная тревога в области пока не объявлена.

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