В Запорожье горит объект инфраструктуры из-за атаки россиян

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Предварительно, по данным главы ОВА, обошлось без пострадавших.

"Атака россиян вызвала пожар на одном из объектов инфраструктуры Запорожья", - рассказал он.

Обстрелы Запорожья и области

Российские войска постоянно обстреливают Запорожье и область. В частности, в ночь на 30 мая российские войска запустили 90 дронов и две баллистические ракеты по Украине. ПВО справилась с большинством беспилотников.

Уточним, что 29 мая россияне авиабомбами атаковали жилые дома села Верхней Терсы Пологовского района Запорожской области. Люди оказались под завалами.

В общей сложности за 29 мая два человека погибли и еще пять получили ранения в результате вражеских ударов по Пологовскому и Васильевскому районам.

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