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В Запорожье горит объект инфраструктуры из-за атаки россиян

Запорожье, Пятница 30 мая 2025 08:46
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В Запорожье горит объект инфраструктуры из-за атаки россиян Фото: из-за обстрела Запорожья начался пожар на объекте инфраструктуры (t.me dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска атаковали Запорожье 30 мая. Из-за обстрела начался пожар на объекте инфраструктуры.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

"Атака россиян вызвала пожар на одном из объектов инфраструктуры Запорожья", - рассказал он.

Предварительно, по данным главы ОВА, обошлось без пострадавших.

"Экстренные службы выехали на место", - добавил Федоров.

Обстрелы Запорожья и области

Российские войска постоянно обстреливают Запорожье и область. В частности, в ночь на 30 мая российские войска запустили 90 дронов и две баллистические ракеты по Украине. ПВО справилась с большинством беспилотников.

Уточним, что 29 мая россияне авиабомбами атаковали жилые дома села Верхней Терсы Пологовского района Запорожской области. Люди оказались под завалами.

В общей сложности за 29 мая два человека погибли и еще пять получили ранения в результате вражеских ударов по Пологовскому и Васильевскому районам.

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