В Запоріжжі чути звуки вибухів

В Запоріжжі сьогодні, 27 січня, пролунало кілька звуків, схожих на вибухи.

"Вибух чули у Запоріжжі", - повідомили в міському порталі.

За даними місцевих жителів, відразу після першого вибуху в місті пролунав наступний.

"Запоріжжя - в районі міста ворожий БпЛА. Перебувайте в укриттях!", - повідомили в Повітряних силах.

Вибухи у Запоріжжі

Нагадаємо, 15 січня місцеві ЗМІ повідомили про вибухи у Запоріжжі. Мешканців попросили не ігнорувати звуки вибухів.

Крім того, ми повідомляли, що на початку місяця російські війська авіабомбами накрили Оріхів Запорізької області. Ударом було пошкоджено будинок, зруйновано цілий під'їзд. Пораненння отримала жінка.

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