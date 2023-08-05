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В Запоріжжі чути звуки вибухів

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Запоріжжя, Субота 05 серпня 2023 18:23
В Запоріжжі чути звуки вибухів Фото: в Запоріжжі вибухи (t me kyiv_n)
Автор: Каріна Левицька

У Запоріжжі сьогодні, 5 серпня, увечері під час повітряної тривоги місцеві мешканці почули вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

За даними місцевих жителів, в місті пролунало декілька звуків вибухів. Тим часом в місті та більшості областей України триває Повітряна тривога.

Атаки російських окупантів

Нагадаємо, російські окупанти останні кілька тижнів посилено атакують територію України за допомогою ракет та дронів.

Останній їхній масований удар стався 26 липня. Тоді росіяни для атаки задіяли крилаті та гіперзвукові ракети. Усього за день силам протиповітряної оборони вдалося збити 36 ракет ворога, серед яких: 3 ракети "Калібр" та 33 ракети Х-101/Х-555.

Ціллю російської атаки тоді став район Старокостянтинова Хмельницької області.

Внаслідок обстрілу противника у Вінницькій області було поранено п'ятьох людей - вони постраждали від падіння уламків.

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