В Запорожье слышны звуки взрывов
В Запорожье сегодня, 5 августа, вечером во время воздушной тревоги местные жители услышали взрыв.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
По данным местных жителей, в городе раздалось несколько звуков взрывов. Между тем, в городе и большинстве областей Украины продолжается Воздушная тревога.
Атаки российских оккупантов
Напомним, российские оккупанты последние несколько недель усиленно атакуют территорию Украины с помощью ракет и дронов.
Последний их массированный удар произошел 26 июля. Тогда россияне для атаки задействовали крылатые и гиперзвуковые ракеты. Всего за день силам противовоздушной обороны удалось сбить 36 ракет противника, среди которых: 3 ракеты "Калибр" и 33 ракеты Х-101/Х-555.
Целью российской атаки стал район Староконстантинова Хмельницкой области.
В результате обстрела противника в Винницкой области были ранены пять человек - они пострадали от падения обломков.
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