В Запорожье слышны звуки взрывов

В Запорожье сегодня, 5 августа, вечером во время воздушной тревоги местные жители услышали взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

По данным местных жителей, в городе раздалось несколько звуков взрывов. Между тем, в городе и большинстве областей Украины продолжается Воздушная тревога.

Атаки российских оккупантов

Напомним, российские оккупанты последние несколько недель усиленно атакуют территорию Украины с помощью ракет и дронов.

Последний их массированный удар произошел 26 июля. Тогда россияне для атаки задействовали крылатые и гиперзвуковые ракеты. Всего за день силам противовоздушной обороны удалось сбить 36 ракет противника, среди которых: 3 ракеты "Калибр" и 33 ракеты Х-101/Х-555.

Целью российской атаки стал район Староконстантинова Хмельницкой области.

В результате обстрела противника в Винницкой области были ранены пять человек - они пострадали от падения обломков.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.