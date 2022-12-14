У Запоріжжі чути звуки вибухів

У Запоріжжі вранці 14 грудня під час повітряної тривоги пролунали вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Запоріжжя".
За інформацією місцевих жителів у місті було чути кілька вибухів. Однак поки що незрозуміло, чи були "прильоти".
Варто зазначити, що місцева влада поки не підтверджує інформацію про вибухи.
Оновлено 10:59.
У місті відпрацювала система ППО. Як повідомив мер Запоріжжя Анатолій Куртєв, звуки вибухів, які чули жителі міста, це робота протиповітряної оборони.
Нагадаємо, у понеділок, 12 грудня, під Мелітополем у Запорізькій області пролунали звуки вибухів. Мер міста повідомив, що один із мостів у Мелітополі отримав пошкодження.
Українським військовим вдалося атакувати кілька важливих об'єктів окупантів у захопленому Мелітополі. Серед них є база аналітиків ФСБ та радіолокаційна станція.
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