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У Запоріжжі чути звуки вибухів

Фото: у Запоріжжі чути звуки вибухів (ілюстрація / Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Запоріжжі вранці 14 грудня під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Запоріжжя".

За інформацією місцевих жителів у місті було чути кілька вибухів. Однак поки що незрозуміло, чи були "прильоти".

Варто зазначити, що місцева влада поки не підтверджує інформацію про вибухи.

Оновлено 10:59.

У місті відпрацювала система ППО. Як повідомив мер Запоріжжя Анатолій Куртєв, звуки вибухів, які чули жителі міста, це робота протиповітряної оборони.

Нагадаємо, у понеділок, 12 грудня, під Мелітополем у Запорізькій області пролунали звуки вибухів. Мер міста повідомив, що один із мостів у Мелітополі отримав пошкодження.

Українським військовим вдалося атакувати кілька важливих об'єктів окупантів у захопленому Мелітополі. Серед них є база аналітиків ФСБ та радіолокаційна станція.

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