В Запорожье слышны звуки взрывов

По информации местных жителей, в городе было слышно несколько взрывов. Однако пока непонятно, были ли "прилеты".

Стоит отметить, что местные власти пока не подтверждают информацию о взрывах.

Обновлено 10:59. В городе отработала система ПВО.

Как сообщил мэр Запорожья Анатолий Куртев, звуки взрывов, которые слышали жители города, это работа Сил противовоздушной обороны.