В Запорожье слышны звуки взрывов

В Запорожье утром 14 декабря во время воздушной тревоги прогремели взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Запоріжжя".
По информации местных жителей, в городе было слышно несколько взрывов. Однако пока непонятно, были ли "прилеты".
Стоит отметить, что местные власти пока не подтверждают информацию о взрывах.
Обновлено 10:59. В городе отработала система ПВО.
Как сообщил мэр Запорожья Анатолий Куртев, звуки взрывов, которые слышали жители города, это работа Сил противовоздушной обороны.
Напомним, в понедельник, 12 декабря, под Мелитополем в Запорожской области раздались звуки взрывов. Мэр города сообщил, что один из мостов в Мелитополе получил повреждения.
Украинским военным удалось атаковать несколько важных объектов оккупантов в захваченном Мелитополе. Среди них есть база аналитиков ФСБ и радиолокационная станция.
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