У Запоріжжі чути звуки вибухів

У Запоріжжі сьогодні вдень, 12 листопада, було чути кілька вибухів. В обласному центрі оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Адміністрація міста закликає з метою безпеки до закінчення повітряної тривоги не залишати укриття. Про причини та наслідки вибухів поки не повідомляється.