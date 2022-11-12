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У Запоріжжі чути звуки вибухів

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Запоріжжя, Субота 12 листопада 2022 16:39
У Запоріжжі чути звуки вибухів Фото: у Запоріжжі чути звуки вибухів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Запоріжжі сьогодні вдень, 12 листопада, було чути кілька вибухів. В обласному центрі оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Адміністрація міста закликає з метою безпеки до закінчення повітряної тривоги не залишати укриття. Про причини та наслідки вибухів поки не повідомляється.

Раніше повідомлялося, що вранці у вівторок, 8 листопада, російські окупанти завдали ракетного удару по Запорізькому району.

Як повідомлялося, вдень раніше, 7 листопада, російські окупанти обстріляли село Кустове Запорізького району. За добу Росія здійснила 52 обстріли регіону, одна людина загинула.

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