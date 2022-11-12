В Запорожье слышны звуки взрывов
В Запорожье сегодня днем, 12 ноября, было слышно несколько взрывов. В областном центре объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.
Администрация города призывает в целях безопасности до окончания воздушной тревоги не покидать укрытия. О причинах и последствиях взрывов пока не сообщается.
Обновлено (17:13)
По словам секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева, причиной взрывов стала успешная работа украинских сил ПВО.
"Пожалуйста, будьте осторожны, ведь на улицах одного из районов города есть обломки. Не трогайте подозрительные и неизвестные вам предметы", - отметил он.
Ранее сообщалось, что утром во вторник, 8 ноября, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожскому району.
Как сообщалось, днем ранее, 7 ноября, российские оккупанты обстреляли село Кустовое Запорожского района. За сутки Россия произвела 52 обстрела региона, один человек погиб.
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