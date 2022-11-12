В Запорожье слышны звуки взрывов

В Запорожье сегодня днем, 12 ноября, было слышно несколько взрывов. В областном центре объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне .

Администрация города призывает в целях безопасности до окончания воздушной тревоги не покидать укрытия. О причинах и последствиях взрывов пока не сообщается.

Обновлено (17:13)

По словам секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева, причиной взрывов стала успешная работа украинских сил ПВО.

"Пожалуйста, будьте осторожны, ведь на улицах одного из районов города есть обломки. Не трогайте подозрительные и неизвестные вам предметы", - отметил он.