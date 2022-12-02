У Запоріжжі чули звуки вибухів: оголошена повітряна тривога

У Запоріжжі в ніч на 2 грудня пролунали вибухи. У місті та області була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне .

За даними ЗМІ, у Запоріжжі чули звуки близько 02:18 години. Сталося це через декілька хвилин після сигналу про ракетну небезпеку.

Варто зазначити, що громадяни повинні негайно пройти до укриття як тільки починають вити сирени. У сховищах необхідно перебувати допоки не з'явиться інформація про відбій тривоги.