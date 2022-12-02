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В Запорожье слышали звуки взрывов: объявлена воздушная тревога

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Запорожье, Пятница 02 декабря 2022 02:35
В Запорожье слышали звуки взрывов: объявлена воздушная тревога Фото: В Запорожье раздались взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

В Запорожье в ночь на 2 декабря прогремели взрывы. В городе и области была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.

По данным СМИ, в Запорожье слышали звуки около 02:18 часов. Произошло это несколько минут спустя после сигнала о ракетной опасности.

Стоит отметить, что граждане должны немедленно пройти в укрытие, как только начинают выть сирены. В хранилищах необходимо находиться, пока не появится информация об отбое тревоги.

Напомним, вечером 1 декабря в Харьковской области прогремели взрывы. Оккупанты попали ракетой в жилую многоэтажку в Чугуевском районе.

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