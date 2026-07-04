У Запоріжжі через атаку РФ пошкоджене відділення "Нової пошти", є загиблий

Удари по Запоріжжю

Нагадаємо, У п'ятницю, 3 липня, російські окупанти вдарили по підприємству у Запоріжжі керованими авіабомбами. Внаслідок удару одна людина загинула.

Пізніше росіяни знову вдарили по Запоріжжю, поранивши цивільних громадян. Під час атаки постраждали двоє жінок, які просто йшли вулицею.

Пізніше стало відомо, що внаслідок ворожої атаки у Запоріжжі 21 людина поранений, серед них дві дитини: 12-річний хлопчик та 16-річна дівчина.

2 липня російські реактивні дрони атакували Запоріжжя, пошкодивши філію м'ясокомбінату "Ювілейний". Через влучання підприємство було змушене призупинити роботу, однак обійшлося без жертв завдяки щасливому збігу обставин.

Також 30 червня російська армія здійснила масований удар по Запоріжжю керованими авіабомбами. Унаслідок атаки загинули щонайменше двоє людей, ще 15 дістали поранення.