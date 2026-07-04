В Запорожье из-за атаки РФ повреждено отделение "Новой почты", есть погибший

Удары по Запорожью

Напомним, В пятницу, 3 июля, российские оккупанты ударили по предприятию в Запорожье управляемыми авиабомбами. В результате удара один человек погиб.

Позже россияне снова ударили по Запорожью, ранив гражданских граждан. Во время атаки пострадали две женщины, которые просто шли по улице.

Позже стало известно, что в результате вражеской атаки в Запорожье 21 человек ранен, среди них два ребенка: 12-летний мальчик и 16-летняя девушка.

2 июля российские реактивные дроны атаковали Запорожье, повредив филиал мясокомбината "Юбилейный". Из-за попадания предприятие было вынуждено приостановить работу, однако обошлось без жертв по счастливому стечению обстоятельств.

Также 30 июня российская армия нанесла массированный удар по Запорожью управляемыми авиабомбами. В результате атаки погибли по меньшей мере два человека, еще 15 получили ранения.