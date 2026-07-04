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В Запорожье из-за атаки РФ повреждено отделение "Новой почты", есть погибший

14:56 04.07.2026 Сб
2 мин
Работает ли отделение и что с посылками?
aimg Татьяна Степанова
Иллюстративное фото: в Запорожье из-за атаки РФ повреждено отделение "Новой почты" (Getty Images)

Во время российской атаки вечером 3 июля FPV-дроны атаковали отделение №7 "Новой почты" в Запорожье. Погиб сотрудник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Новой почты".

"Вчера вечером россияне атаковали город. Повреждены отделения №7 "Новой почты". На место оперативно прибыли спасатели, работники экстренных служб и правоохранительных органов", - сообщили в компании.

В результате вражеской атаки погиб сотрудник компании - водитель Валерий Гафикин, которому было 50 лет.

"Новая почта оперативно перестроила логистику. Задержки доставки не предусмотрены. Отправка клиентов уцелела", - добавили в "Новой почте".

Удары по Запорожью

Напомним, В пятницу, 3 июля, российские оккупанты ударили по предприятию в Запорожье управляемыми авиабомбами. В результате удара один человек погиб.

Позже россияне снова ударили по Запорожью, ранив гражданских граждан. Во время атаки пострадали две женщины, которые просто шли по улице.

Позже стало известно, что в результате вражеской атаки в Запорожье 21 человек ранен, среди них два ребенка: 12-летний мальчик и 16-летняя девушка.

2 июля российские реактивные дроны атаковали Запорожье, повредив филиал мясокомбината "Юбилейный". Из-за попадания предприятие было вынуждено приостановить работу, однако обошлось без жертв по счастливому стечению обстоятельств.

Также 30 июня российская армия нанесла массированный удар по Запорожью управляемыми авиабомбами. В результате атаки погибли по меньшей мере два человека, еще 15 получили ранения.

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