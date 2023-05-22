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В Запорожье частично исчез свет: в горсовете назвали причину

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Запорожье , Понедельник 22 мая 2023 08:44
В Запорожье частично исчез свет: в горсовете назвали причину Фото: в Запорожье частично исчез свет 22 мая (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В Запорожье частично пропал свет в понедельник, 22 мая. На одном из предприятий города произошла аварийная ситуация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева в Telegram.

"С самого утра энергетики работают над восстановлением электроснабжения, которое в Запорожье частично исчезло в связи с аварийной ситуацией на одном из энергообъектов", – рассказал он.

Как отметил Куртев, работы продолжаются и даже есть успехи, потому что свет и вода в районах города постепенно появляются.

Отметим, что Запорожье без света остается не впервіе. Например, 9 марта после российских ракетных атак в Запорожье были также зафиксированы проблемы с электроэнергией. Город постоянно находится под обстрелами российских войск, поскольку часть области временно захвачена армией оккупантов. Но несмотря на частые обстрелы, с конца февраля в Запорожье включили уличное освещение.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Министерство энергетики работает над тем, чтобы энергетическая инфраструктура Украины была защищена от возможных атак Российской Федерации, в частности уже сейчас идет подготовка к будущему отопительному сезону. При этом для подготовки к нему Украина нуждается в единой программе возобновления генерирующих мощностей электроэнергии, пострадавших от обстрелов россиян.

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