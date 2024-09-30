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У Запоріжжі частина жителів розглядає можливість виїхати з міста, - Федоров

Фото: Іван Федоров (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Багато жителів Запоріжжя роздумують над евакуацією через регулярні атаки РФ по місту. Протягом останньої доби росіяни завдали 393 удари по області, та поранили 16 людей.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив голова Запорізької ОВА Іван Федоров в ефірі телемарафону.

За його словами, місцеві жителі знервовані. За його словами, ОВА та військові намагаються знайти рішення того, як зменшити кількість російських обстрілів керованими авіаційними бомбами.

"Ми бачимо, що велика кількість мешканців Запоріжжя розглядають можливість виїхати у більш безпечні місця", - сказав Федоров.

Обстріли Запоріжжя

Останніми тижнями Росія почала завдавати ударів авіаційними бомбами по місту Запоріжжя. 

Зокрема, цими вихідними рано вранці 29 вересня атакували Запоріжжя КАБами. Окупанти використали, попередньо, близько 13 авіабомб. Атака принесла руйнування одразу у трьох районах міста.

Також російські війська накрили КАБами Запоріжжя і вранці 26 вересня. Під удар потрапили житлові будинки та промислове підприємство. Десять людей постраждали.

Варто нагадати, що вперше росіяни вдарили авіаційною бомбою по Запоріжжю в ніч на 23 вересня.

Детально про те, чому на Запоріжжя "полетіли" КАБи та які цілі Російської Федерації - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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