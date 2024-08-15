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У Запоріжжі було чутно звук вибуху

Четвер 15 серпня 2024 23:20
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У Запоріжжі було чутно звук вибуху Фото: Іскандер (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Пізно ввечері, 15 серпня, у Запоріжжі було чутно звук вибуху. До цього військові попереджали про загрозу балістики з півдня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Суспільне Новини та Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Зокрема, про звук вибуху кореспонденти українського видання повідомили о 23:12. Цю ж інформацію підтвердив і моніторинговий канал "Карта повітряних тривог". Голова Запорізької ОВА Іван Федоров уточнив, що вибух був в області.

До цього о 23:07 військові попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння. Це ж підтвердив і Федоров.

"Загроза ударів балістичними ракетами по Запорізькій області та інших областям України, де оголошено повітряну тривогу", - йдеться у повідомленні голови ОВА.

Оновлено о 23:34

У Запорізькій області оголосили відбій повітряної тривоги.

Де оголошено тривогу

Карта тривог станом на момент публікації новини виглядає наступним чином.

У Запоріжжі було чутно звук вибуху

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