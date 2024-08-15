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В Запорожье были слышны звук взрыва

Четверг 15 августа 2024 23:20
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В Запорожье были слышны звук взрыва Фото: Искандер (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Поздним вечером, 15 августа, в Запорожье были слышны звук взрыва. До этого военные предупреждали об угрозе баллистики с юга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Общественное Новости и Telegram Воздушных сил ВСУ.

В частности, о звуке взрыва корреспонденты украинского издания сообщили в 23:12. Эту же информацию подтвердил и мониторинговый канал "Карта воздушных тревог". Глава Запорожской ОГА Иван Федоров уточнил, что взрыв был в области.

До этого в 23:07 военные предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения. Это же подтвердил и Федоров.

«Угроза ударов баллистическими ракетами по Запорожской области и другим областям Украины, где объявлена воздушная тревога», - говорится в сообщении главы ОВА.

Обновлено в 23:34

В Запорожской области объявили отбой воздушной тревоги.

Где объявлена тревога

Карта тревог по состоянию на момент публикации новости выглядит следующим образом.

В Запорожье были слышны звук взрыва

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