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У Запоріжжі було чутно звуки вибухів

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Запоріжжя, Субота 01 жовтня 2022 22:29
У Запоріжжі було чутно звуки вибухів Фото: У Запоріжжі було чутно звуки вибухів (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У Запоріжжі ввечері, 01 жовтня, пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

"Вибухи чути у Запоріжжі!", - йдеться у повідомленні.

При цьому повітряна тривога в місті оголошена не була. Офіційної інформації щодо вибухів поки що немає.

Варто зазначити, що громадяни повинні негайно пройти до укриття як тільки починають вити сирени. У сховищах необхідно перебувати допоки не з'явиться інформація про відбій тривоги.

Нагадаємо, що вчора у Запоріжжі також було чутно звуки вибухів. Ворог завдав ракетного удару по околиці обласного центру.

Також, російські окупанти ввечері 29 вересня атакували Запоріжжя. У місті спрацювала система ППО.

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