У Запоріжжі було чути вибухи, в області працює ППО

Чиновник ще близько пів на третю годину ночі розповів про вибухи у Запорізькій області.

Згодом він поінформував, що в регіоні ведеться бойова робота з відбиття повітряної атаки. Та закликав місцевих мешканців не залишати укриттів до відбою тривоги.

"Працює наша ППО. Будьте в безпеці до відбою", - йдеться в публікації глави ОВА у Telegram-каналі.

А вже приблизно о 03:54 стало відомо про вибухи, які було чути в місті Запоріжжя.

При цьому запорізькі пабліки висловлюють припущення, що вони можуть бути пов'язані з роботою ППО в регіоні.

Додамо, о 01:15 у Повітряних силах повідомляли про ракетну небезпеку для Запорізької області.

І майже о тій сами час керівник ОВА писав в мережі про загрозу ударних безпілотників противника по Запорізькій області.

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