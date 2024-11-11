У Запоріжжі було чути вибух, військові попереджали про пуск бомб

Нагадаємо, що в ніч на 10 листопада вибухи пролунали в районі міста Києва. Тоді в столиці лунала тривога через загрозу застосування ворожих ударних безпілотників. Моніторингові канали припустили, що вибухи були пов'язані з роботою ППО по безпілотниках.

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