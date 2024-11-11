В Запорожье был слышен взрыв, военные предупреждали о пуске бомб

"В Запорожье был слышен звук взрыва, сообщают корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении в 01:34.

За несколько минут до взрыва в ПС сообщать, что зафиксированы пуски управляемых авиационных бомб тактической авиации. Затем, следующим сообщением, военные призывали людей находиться в укрытиях.

Где объявили тревогу

По состоянию на 01:41 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

В частности, сигнал продолжается в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской и Херсонской областях.

В то же время уже много месяцев темно-красным цветом обозначена территория Луганской области и оккупированного Крыма.