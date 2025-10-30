У Запоріжжі близько 30 прильотів та понад десяток поранених, серед них - діти

"Окупанти завдали по Запоріжжю щонайменше 20 дронових та 8 ракетних ударів. Зруйновані кілька поверхів гуртожитку. Попередньо, під завалами може перебувати одна людина. Рятувальна операція триває", - заявив Федоров.

За його словами, станом на 8:20 відомо про 13 поранених – мешканці Запоріжжя, постраждалі внаслідок ворожої атаки, продовжують звертатися за допомогою лікарів. У людей гостра реакція на стрес, рвані рани, контузії, забої та переломи. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Серед поранених шестеро дітей - троє дівчаток та троє хлопчиків. Дітям від 3 до 6 років.

За даними ДСНС, психологи надали допомогу 27 громадянам, з них 7 дітей. Кількість постраждалих уточнюється. За однією з адрес тривають пошуково-рятувальні роботи. До робіт залучено кінологічний розрахунок для пошуку людей під завалами.

За іншими адресами рятувальники ліквідували пожежі. На місці події працюють усі екстрені служби.