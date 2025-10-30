RU

В Запорожье около 30 прилетов и более десятка раненых, среди них - дети

Фото: в Запорожье около 30 прилетов и более десятка раненых (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска атаковали Запорожье ракетами и ударными беспилотниками. В результате массированного обстрела известно о раненых, среди них - дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОГА Ивана Федорова.

"Оккупанты нанесли по Запорожью не менее 20 дроновых и 8 ракетных ударов. Разрушены несколько этажей общежития. Предварительно, под завалами может находиться один человек. Спасательная операция продолжается", - заявил Федоров.

По его словам, по состоянию на 8:20 известно о 13 раненых - жители Запорожья, пострадавшие в результате вражеской атаки, продолжают обращаться за помощью врачей. У людей острая реакция на стресс, рваные раны, контузии, ушибы и переломы. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Среди раненых шестеро детей - трое девочек и трое мальчиков. Детям от 3 до 6 лет.

По данным ГСЧС, психологи оказали помощь 27 гражданам, из них 7 детей. Количество пострадавших уточняется. По одному из адресов продолжаются поисково-спасательные работы. К работам привлечен кинологический расчет для поиска людей под завалами.

По другим адресам спасатели ликвидировали пожары. На месте происшествия работают все экстренные службы.

 

 

 

Удары по Запорожью

Напомним, в ночь на 30 октября в Запорожье прогремели мощные взрывы. Враг атаковал город дронами и баллистикой.

По данным мониторинговых каналов, на город за 10 минут прилетело не менее 4 ракет. Кроме того, глава ОВА подтвердил атаку, отметив, что враг атаковал инфраструктурный объект.

Кроме того, в начале октября россияне ночью атаковали беспилотниками Запорожскую область. В результате вражеского обстрела ранения получили два человека. Известно, что 50-летняя женщина и 29-летний мужчина получили ранения в результате вражеской атаки на Запорожский район.

